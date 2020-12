Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Am Freitag, 24.07. 2020, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in Fachbach ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Radfahrer erheblich verletzt wurde.

Fachbach (ots). Am Freitag, 24.07.2020, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in Fachbach ein Verkehrsunfall, bei dem der alleinbeteiligte Radfahrer erheblich verletzt wurde. Der Fahrradtourist befuhr mit seinem Trekkingrad die eine abschüssige Straße in Richtung Ortsmitte, als aus nicht näher bekannten Umständen sein Vorderrad blockierte. In der Folge stürzte der Mann und kam auf dem Asphalt zum Liegen. Trotz des aufgezogenen Fahrradhelms zog er sich multiple Kopf- & Gesichtsverletzungen zu. Der Verunfallte wurde zwecks weiterer medizinischer Betreuung in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.



