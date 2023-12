Ewighausen – Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In diesem Zusammenhang wurde gegen 12:15 Uhr in Ewighausen ein 30-jähriger Fahrzeugführer näher überprüft. Es ergab sich der Verdacht, dass er zeitnah zurückliegend Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein entsprechender Vortest auf Urinbasis bestätigte jenen Verdacht, so dass dessen Weiterfahrt untersagt, ihm eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen sowie sein Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt wurde. Er wird sich, je nach Ergebnis der Analyse seines Blutes, sowohl für die Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, als auch für den Besitz und den Erwerb von Betäubungsmitteln verantworten müssen.



