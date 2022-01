Erstmeldung – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

BAB 3 Oberhaid (ots). Oberhaid – Presseerstmeldung – Am Donnerstag, den 13.01.2022 um 01.40 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, am Deesener Berg, ein schwerer Verkehrsunfall.