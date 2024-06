Erneute Welle von Schockanrufen

Anzeige

Wie in den vergangenen Tagen auch, wird von Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt, bei denen Notizzettel mit dem Namen der angerufenen Geschädigten gefunden worden seien.

Es ergeht die erneute Bitte der Polizei, auf diese Anrufe nicht einzugehen und die Polizei in Montabaur zu informieren.



