Erneut mehrere versuchte Betrugstaten durch falsche Polizeibeamte

Am Telefon wurde von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft erzählt, um so das Vertrauen der Geschädigten zu gewinnen. Betroffen waren Haushalte in Nastätten.



Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, Wertsachen an unbekannte Personen herauszugeben. Wertgegenstände, egal welcher Art, werden niemals von der Polizei abgeholt, um präventiv verwahrt zu werden.



Eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienstelle in Verbindung zu setzen zu wählen.



