Einbrüche in Pkw

In der Nacht vom 27.08.2021 auf den 28.08.2021 ereigneten sich insgesamt 4 Pkw-Einbrüche in der Ortslage Diez.

Hierbei schlug der Täter eine oder mehrere Seitenscheiben am Pkw ein und durchsuchte anschließend den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen.

In zwei Fällen blieb es beim Versuch. In den anderen beiden Fällen konnte der Täter u.a. Bargeld aus dem Fahrzeuginnenraum entwenden.

Die Polizeiinspektion Diez bittet darum, insbesondere in den Nachtstunden, verdächtige Personen umgehend hiesiger Dienststelle zu melden. Weiterhin wird empfohlen keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



