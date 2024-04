Rennerod

Einbruchversuch in ein Juweliergeschäft

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Mittwochabend, den 24.04.2024 zwischen 21.40 Uhr und 22.15 Uhr haben zwei unbekannte Täter versucht, durch eine Nebentür in ein Juweliergeschäft in der Hauptstraße in 56477 Rennerod einzubrechen.