Einbruchsversuche im Gewerbegebiet Nastätten

In der vergangenen Nacht kam es zwischen 18:00 Uhr und 02:45 Uhr zu zwei Einbruchsversuchen im Gewerbegebiet Sandkaut in Nastätten.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheint ein Tatzusammenhang wahrscheinlich.

Zeugen, welche in den späten Abendstunden des 23.06.2021 bzw. in der Nacht zum 24.06.2021 verdächtige Wahrnehmungen im genannten Gewerbegebiet gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen (Tel. 06771/9327-0) oder der Polizeidirektion Montabaur (Tel. 02602/9226-0) zu melden.



