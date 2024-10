Kirburg

Einbruchsdiebstahl von Werkzeugen und Diesel aus Lkw – Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 20.10.2024, 03:30 Uhr und 05:30 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in mehrere abgeschlossene Staukisten von Lkw, welche auf einem Parkplatz in der Köln-Leipziger-Straße in Kirburg abgestellt waren.