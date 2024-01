Einbruchsdiebstahl in Realschule und Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, den 11.01.2024 gegen 21:00 Uhr, wurde der Polizei Montabaur eine verdächtige männliche Person im Bereich des Parkplatzes der Anne-Frank-Realschule gemeldet.

Symbolbild Foto: dpa

Die Person verhielt sich auffällig und wurde dabei beobachtet wie sie einen Außenspiegel eines parkenden PKW beschädigte. Bei einer Überprüfung vor Ort wurde festgestellt , dass der Beschuldigte zwei PKWs aufgebrochen hatte. Zudem hatte sich der Beschuldigte zuvor mit weiteren Personen gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude verschafft und hieraus diverse Gegenstände entwendet. Der amtsbekannte 20-jährige Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen. Ein weiterer Beschuldigter, ein ebenfalls 20-jähriger Mann, konnte im Nachgang ermittelt und im Verlauf der Nacht festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde der zuerst angetroffene Beschuldigte im Laufe des 12.01.2024 beim zuständigen Ermittlungsrichter in Koblenz vorgeführt und ging in Untersuchungshaft. Der zweite Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen.



Zeugen des Vorfalles und weitere, bisher möglicherweise nicht bekannte, Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

PHK Kaiser



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pi.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell