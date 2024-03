Diez

Einbruchsdiebstahl in Bäckereifiliale

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 03.03.2024, in der Zeit von 03:00 Uhr bis 05:45 Uhr, brachen der oder die unbekannte(n) Täter mit brachialer Gewalt in die Bäckereifiliale „Schäfer“ in der Limburger Straße in Diez ein.