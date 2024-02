Einbruchsdiebstahl aus Gartenhütte und Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Großholbach

In der Nacht vom 20. auf den 21.02.2024 kam es in Großholbach zu zwei Diebstahlsdelikten.

In der Westerwaldstraße wurde eine Gartenhütte im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks gewaltsam geöffnet und daraus zwei Pedelecs im Gesamtwert von 8000 Euro entwendet. Die Räder sind der Marke Giant Stance E und in den Farben grün und braun. Des Weiteren wurden in der Lindenstraße aus einem Firmenfahrzeug Baustelleninventar und Elektrogeräte im Wert von 7000 Euro entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 – 92260 entgegen.



