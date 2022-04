Einbruch in Schnellrestaurant- und Bäckereifiliale im Industriegebiet Heiligenroth.

In der Nacht vom 17.04.2022 auf den 18.04.2022 wurden durch unbekannte Täter die Filialen einer Schnellrestaurant Kette und einer Bäckerei aufgebrochen.

Entwendet wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Montabaur zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell