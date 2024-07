Nister

Einbruch in Getränkemarkt

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

In der Nacht von Samstag, 27.07.2024 auf Sonntag, 28.07.2024 kam es in Nister in der Straße „Zum Drahtzug“ zu einem Einbruch in einen dortigen Getränkemarkt.