Kamp-Bornhofen

Einbruch in Gartenhaus

In der Zeit vom Donnerstag, den 12.08.2021 bis Dienstag, den 17.08.2021 kam es in einer befriedeten Gartenparzelle im Friedhofsweg in Kamp-Bornhofen zu einem Einbruch in ein Gartenhaus, bei welchem elektronische Gartengeräte von nicht unerheblichen Werten entwendet worden sind.