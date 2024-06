Einbruch in Energiebetrieb mit hohem Schaden

Hahn am See (ots). Am frühen Morgen des 07.06.2024, zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr kam es im Industriegebiet Zur Heide in Hahn am See, besser bekannt als Hahner Stock, zu einem Einbruch in einen Betrieb der Energieversorgung.