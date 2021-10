Montabaur

Einbruch in Einfamilienhaus in Helferskirchen / Zeugen gesucht

Am Abend des 01.10.21 in der Zeit zwischen 19:30 und 21 Uhr kam zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße 267 in der Ortslage Helferskirchen befindet.