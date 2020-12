Archivierter Artikel vom 01.11.2020, 08:10 Uhr

Montabaur

Einbruch in Einfamilienhaus

Am gestrigen Samstag, kam es in dem Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus, in der Mons-Tabor-Straße von Montabaur.