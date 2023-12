Einbruch in den Hagebaumarkt Nastätten (vormals Baumarkt Steeg)

Im Zeitraum vom Freitag, den 08.12.23 gegen 18.20 Uhr bis Samstag, den 09.12.2023 gegen 07:45 Uhr durchtrennten bislang Unbekannte die Stahlkette am Tor der Umzäunung des Baumarktes -kompakt- in Nastätten.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Anschließend wurde die durch aufgestellte Weihnachtsbäume verdeckte Fensterscheibe zur Gartenabteilung auf unbekannte Art und Weise eingeschlagen. Die Täter begaben sich anschließend in den Verkaufsraum, wo scheinbar gezielt mehrere hochwertige Kettensägen der Marke Husqvarna in einem Regal gelagert standen. Hier wurden ein Stahlseil, sowie mehrere Vorhängeschlösser zur Sicherung der Waren mit einem bislang unbekanntem Werkzeug durchtrennt, sodass die Kettensägen abtransportiert werden konnten.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu im o.g. Tatzeitraum verdächtigen Fahrzeugen oder Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei St. Goarshausen unter Tel. 06771-9327-0 zu melden.



Polizeiinspektion St.Goarshausen

Tel. 06771-9327-0

E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de



