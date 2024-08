Gückingen

Einbruch in Baucontainer

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche wurde in einen blauen Baucontainer in der Oraniensteiner Straße in Gückingen eingebrochen.