Einbruch im Industriegebiet Miehlen

06.24-28.06.24) wurde durch bislang unbekannte Täter in einen Autoteilehandel am Rande des Industriegebietes von Miehlen eingebrochen. Hierbei wurde mit Gewalt viel Schaden im Inneren des Firmengebäudes verursacht. Zudem wurde Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sankt Goarshausen unter der Rufnummer: 06771/9327-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Sankt Goarshausen

Bahnhofstraße 12

56346 Sankt Goarshausen

Telefon: 06771/9327-0



