Ebernhahn – Raubdelikt zum Nachteil einer Zeitungsausträgerin – ZEUGEN GESUCHT -

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am 18.10.2024 gegen 00:45 Uhr wurde eine 36 jährige Zeitungsausträgerin in der Waldstraße in Ebernhahn Opfer eines Raubdelikts.