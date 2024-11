Dreisbach – Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Samstag, 02.11.2024, wurde gegen 01:30 Uhr, festgestellt, dass ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße von Dreisbach aufgebrochen wurde.

Wahrscheinlich in den wenigen Stunden zuvor hatte jemand versucht, das Metallgehäuse brachial aufzuhebeln. Dies gelang offenbar nicht, die Ware in dem Automaten wurde wohl nicht erreicht.

Zeugen, die den Vorgang oder verdächtige Personen beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg, 02662-95580, zu melden.



