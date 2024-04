Dreisbach – verletzter Radfahrer nach Sturz

Am Samstag, 05.04.2024, 16:15 Uhr, wurde ein gestürzter Radfahrer in Dreisbach gemeldet.

Der 53jährige Einwohner eines Nachbarortes hatte in der Hauptstraße die Kontrolle über sein Pedelec verloren, weil die mitgeführte Tasche in das Vorderrad geraten war. Wahrscheinlich bewahrte der getragene Fahrradhelm den Mann vor schlimmeren Verletzungen. So kam er mit Prellungen davon.



