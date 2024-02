Dörnberg. Unter Alkohol- und Drogeneinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Die eingesetzten Beamten konnten am Fahrzeug keine Personen mehr feststellen. Da das Fahrzeug bereits polizeilich bekannt war, konnte die vermeintliche Fahrerin, eine 35-Jährige aus der Verbandsgemeinde Diez, an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln und räumte ein, dass sie den Pkw gefahren habe. In ihrer Wohnung konnte noch eine geringe Menge Drogen aufgefunden werden.

Ihr wurde anschließend eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez





Telefon: 06432-6010

www.polizei.rlp.de/pi.diez



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell