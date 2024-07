Dörnberg. Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundestraße 417

Anzeige

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich befuhr die Bundesstraße 417 aus Laurenburg kommend in Fahrtrichtung Holzappel.

In Höhe Dörnberg-Hütte kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einem Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw.

Hierbei zog sich der junge Fahrer schwere Verletzungen zu. Er wurde nach etwa einstündiger Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße 417 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis ca. 21:45 Uhr voll gesperrt werden.

Die Fahrerin des Pkw wurde glücklicherweise nicht verletzt.



