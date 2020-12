Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 10:40 Uhr

Derzeit sind der Polizei noch nicht alle Geschädigten bekannt. In diesem Zusammenhang wird hiermit noch einmal vor dieser Masche gewarnt:



Als Faustregel gilt: Augen auf und Taschen zu! Seien sie aufmerksam, falls sie angerempelt werden oder Unbekannte auf Tuchfühlung zu ihnen gehen. Handtaschen sollten geschlossen und wie auch Geldbörsen so nah wie möglich am Körper getragen werden. Am besten nur so viel Bargeld wie nötig mitführten. Vorsicht ist auch bei der Verwendung von Bezahlkarten an der Kasse angesagt. Hier wird oft versucht die Geheimzahl zu erspähen, um mittels dieser Karte beim anschließenden Taschendiebstahl höhere Geldbeträge abzuheben.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell