Diez. Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Montag, den 08. April befuhr ein Lkw der Abfallwirtschaftsbetriebe gegen 7 Uhr die Rudolf-Dietz-Straße in Fahrtrichtung Aarstraße.

Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt aus der Oberwirtstraße auf die Rudolf-Dietz-Straße auffuhr, missachtete dabei die Vorfahrt des Müllfahrzeugs, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein Müllwerker, welcher sich auf dem Trittbrett am Heck des Müllfahrzeugs befand, wurde durch den Aufprall vom Fahrzeug heruntergeschleudert und verletzt. Auch die Pkw-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide wurden für weitergehende Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.



