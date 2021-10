Diez – Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gegen 11 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Pkw die L 318 von Birlenbach kommend und wollte nach rechts in Richtung Holzheim abbiegen. Dabei übersah er die von links auf der B 54 fahrende Frau. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei erlitt die Frau eine Fraktur am Arm und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann blieb unverletzt; die beiden Kfz waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Des Weiteren wurden 12 Meter Schutzplanken beschädigt.



