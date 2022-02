Diez – Verkehrsunfall mit Flucht

02.2022) war auf einem Gelände hinter der Limburger Straße in Diez, Höhe Haus Nr. 6, ein weißer VW Caddy mit Koblenzer Kennzeichen abgestellt. Durch ein bis dato unbekanntes Kfz – vermutlich ein türkisblauer Lkw oder ein sonstiges Nutzfahrzeug – wurde der VW so am Fahrzeugheck beschädigt, dass die Heckscheibe zersprang.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell