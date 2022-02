Diez – Verkehrskontrollen

Im Rahmen einer Schwerpunktaktion zu den Themen Ablenkung am Steuer sowie der Gurtpflicht wurden am Dienstag (08.

02.2022) in den Mittagsstunden stationäre Verkehrskontrollen in Diez durchgeführt. Im Rahmen dieser Kontrollen mussten in einem relativ kurzen Zeitraum zehn Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet werden. Des weiteren wurden mehrere Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erfasst, da Verkehrsteilnehmer unzulässig ihre Mobiltelefone bedienten. Erfreulich war, dass nur ein Mängelbericht wg. Ausrüstung des Kfz (Verbandskasten, Warnweste) ausgestellt werden musste. Die Polizeiinspektion Diez wird auch weiterhin unangekündigte Schwerpunktkontrollen an unterschiedlichen Orten durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 02602/601-0

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell