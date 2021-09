Diez

Diez – Unfallflucht, Zeugen gesucht -

Am Sonntagabend (19.09.2021) wurde der Wache in Diez gegen 22 Uhr mitgeteilt, dass auf der L 318 in Diez (Zufahrt Schulzentrum) ein blaues Verkehrsschild (Pfeil für vorgeschriebene Vorbeifahrt) und eine rot-weiße Schraffenbake auf einem Fahrbahnteiler umgefahren wurden.