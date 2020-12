Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 09:50 Uhr

Diez

Diez – Unfallflucht, Zeugen gesucht -

Am Donnerstag (27.08.2020) stellte die Geschädigte ihren Pkw Renault Twingo auf dem Parkplatz des toom-Baumarktes in Diez ab. Im Zeitraum 10:30 bis 11:15 Uhr wurde durch ein bis dato unbekanntes Fahrzeug der Twingo (LM-Kennzeichen) linksseitig an der Heckschürze beschädigt.