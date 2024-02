Diez und Umgebung. Warnung vor verdächtigen Anrufen

Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Anrufer kündigten hierbei an, dass sie zwecks Anschlussüberprüfungen Zugang zur Wohnung der Angerufenen benötigten. In den bekannten Fällen ergaben Rückrufe bei der Gesellschaft, dass dort keine entsprechenden Wartungsarbeiten bekannt waren.

Die Polizei Diez rät daher, im Zweifelsfall niemanden, ob mit oder ohne vorherige Ankündigung, in seine Wohnung zu lassen und sich zunächst durch einen Anruf bei der Gesellschaft „Deutsche Glasfaser“ rückzuversichern.



