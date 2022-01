Diez – Sachbeschädigungen an Pkw, Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen (15.01.22) wurde der Polizei durch einen Zeugen mitgeteilt, dass in Diez an zwei geparkten Pkw die linken Außenspiegel vermutlich abgetreten wurden.

Die beiden Fahrzeuge, ein Opel Agila mit Diezer- und ein schwarzer VW Polo mit Limburger Kennzeichen waren in der Wilhelmstraße – Höhe Haus Nr. 24 – abgestellt. Der Tat verdächtig sind Jugendliche, die in der Nacht zum Samstag in diesem Bereich unterwegs waren. Die PI Diez bittet, dass sich etwaige Zeugen oder Hinweisgeber telefonisch oder per E-Mail melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



