Diez

Diez – Sachbeschädigung, Zeugen gesucht -

Am Freitagmorgen (28.05.2021) wurde bei der PI Diez eine Sachbeschädigung angezeigt, die sich am Vorabend ereignet hatte: An einem geparkten Pkw Fiat mit EMS-Kennzeichen wurde in der Oraniensteiner Straße durch bislang Unbekannte(n) ein Außenspiegel abgerissen.