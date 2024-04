Diez. Sachbeschädigung an der Herz-Jesu-Kirche

Am Samstag, den 06. April, wurde gegen 18 Uhr durch eine bislang unbekannte männliche Person ein Sachschaden an der Herz-Jesu-Kirche am Ernst-Scheuern-Platz verursacht.

Durch den Unbekannten wurden während eines laufenden Gottesdienstes mehrere mit Alkohol, Salatsoßen und Ahornsirup gefüllte Flaschen an die Fassade der Kirche geschleudert, wodurch neben einer starken Verunreinigung auch ein Sachschaden entstand.

Nach Aussage eines Zeugen soll der Täter unter 20 Jahren alt und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Der Zeuge gab zudem an, dass der Mann aufgrund seines auffälligen Verhaltens vermutlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Zudem habe er etwas vom Teufel geredet.

Weitere Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



