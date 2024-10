Diez. Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, den 08. Oktober, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektionen Diez und Montabaur gegen 02:15 Uhr in der Limburger Straße eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Diez.

Hierbei stellte sich heraus, dass die Dame vor und vermutlich auch während der Fahrt alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille.

Der 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Sie muss nun mit einem einmonatigen Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.



