Diez. Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 07. Juli kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 00:05 Uhr in der Wilhelmstraße einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wallmerod.

Anzeige

Diez (ots).



Am 07.Juli kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 00:05 Uhr in der Wilhelmstraße einen 19-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wallmerod. Der junge Mann zeigte hierbei deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf verschiedene Substanzen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den bestehenden Verdacht bestätigen, muss er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez





Telefon: 06432-6010



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell