Diez. Ohne Fahrerlaubnis und betrunken unterwegs

Am Montag, den 14. Oktober, kontrollierte Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 22:15 Uhr in der Wilhelmstraße einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Diez.

Diez



Es wurde festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, dafür jedoch unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war es bei ihm nicht der erste Vorfall dieser Art. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Zur Feststellung des tatsächlichen Alkoholisierungsgrades wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.



