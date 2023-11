Diez. Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Am Freitag, den 27.10.2023, meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Diez einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 318 zwischen Birlenbach und der Bundesstraße 54 in Höhe der Abfahrt Diez.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die eintreffenden Polizeibeamten konnten feststellen, dass der Pkw, ein blauer VW Golf Plus, vermutlich aus Richtung Birlenbach kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, auf den dortigen Beginn der Schutzplanke auffuhr und letztendlich auf der Schutzplanke zum Stehen kam. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw und der Schutzplanke.

Der Fahrzeugführer entfernte sich anschießend unerlaubt von der Unfallstelle.

Durchgeführte Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen bislang ergebnislos.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Diez, Tel. 06432-6010, in Verbindung zu setzen.



