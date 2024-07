Diez. Nach Unfall weitergefahren – Fahrer alkoholisiert

Am Sonntag, den 14. Juli, meldete sich gegen 18 Uhr ein Zeuge bei der Polizeiinspektion Diez und teilte mit, dass er kurz zuvor beobachtet hatte, wie ein Mann mit seinem Pkw gegen einen Baum in der Mittelstraße gefahren sei und sich danach „aus dem Staub gemacht“ habe, obwohl sein Pkw deutlich beschädigt gewesen sei.

Da der Zeuge sich das Kennzeichen des Pkw notiert hatte, konnte der Fahrzeughalter, ein 34-Jähriger aus dem Kreis Weilburg, an seiner Wohnanschrift durch Polizeibeamte aus Weilburg angetroffen werden. Der Mann räumte freimütig ein, der Fahrer zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Da er aber keinen Fremdschaden verursacht habe, sehe er kein Problem darin, dass er weggefahren sei. Die Polizeibeamten gaben ihm in dieser Sache grundsätzlich recht, allerdings hatte der Mann ein anderes Problem: ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe und die vorläufige Entziehung seiner Fahrerlaubnis waren die Folge. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



