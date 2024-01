Diez – Mann mit Schreckschusswaffe verletzt – Zeugenaufruf

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Dabei wurde eine Auseinandersetzung zwischen einer circa 7-köpfigen Personengruppe auf dem Markplatz in Diez gemeldet. Mindestens eine männliche Person habe dabei mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen. Zudem habe er auch auf einen 45-Jährigen gezielt und dessen Richtung geschossen. Dabei wurde der 45-Jährige durch die ausströmende Druckluft leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter zusammen mit der Personengruppe in Richtung Altstadt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Diez unter 06432 – 6010 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell