Diez & Holzheim – Unfälle mit verletzten Radfahrern

05.2021) ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Diez zwei Verkehrsunfälle, bei denen Radfahrer verletzt wurden:



Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg die Schaumburger Straße in Diez aus Richtung Marktplatz kommend. Beim Überqueren der Bordsteinkannte kam er zu Fall und verletzte sich, auch weil er keinen Rad-Helm trug, am Kopf. Er wurde durch einen Notarzt ärztlich versorgt.



Gegen 19:20 Uhr wurde ebenfalls ein leichtverletzter Radfahrer in der Gemarkung von Holzheim gemeldet. Die Unfallursache bei dem 67 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich dürfte vermutlich auf Alkoholgenuss zurückzuführen sein. Zur Beweissicherung im nun eröffneten Strafverfahren wurde dem Radfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



