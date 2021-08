Diez – Fahren unter Drogeneinfluss

08.2021) im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Diez festgestellt, die unter dem Einfluss von Drogen ihre Fahrzeuge führten:



1. Gegen 12 Uhr ergab sich der entsprechende Verdacht bei einem 29 Jahre alten Mann aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, der in Allendorf im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft wurde.



2. Um 13 Uhr räumte der 21 Jahre alte Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gegenüber den Polizeibeamten den kürzlichen Konsum von Joints ein.



3. Schließlich wurde auch noch gegen 16:30 Uhr in Netzbach festgestellt, dass der 59 Jahre alte Fahrer aus den Niederlanden vermutlich unter Drogeneinfluss sein Kfz führte. Ein entsprechender Vortest verlief positiv.



In allen Fällen wurden durch einen Arzt zur Beweissicherung im Strafverfahren eine Blutprobe entnommen. Bei dem ausländischen Fahrer wurde eine Sicherheitsleitung für das Verfahren einbehalten. Das weitere Fahren wurde untersagt bzw. ein Fahrzeug durch die Beifahrerin weiter geführt.



