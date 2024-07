Diez

Diez. E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss / Fund von Betäubungsmitteln

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Mittwoch, den 10. Juli, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 15 Uhr in der Limburger Straße einen 43-jährigen Fahrer eines E-Scooters, da am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war.