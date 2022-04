Diez – Einbrüche, Zeugen gesucht

04.2022) verschafften sich bislang unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich Zugang in ein Geldinstitut am Ernst-Scheuern-Platz in Diez. Im Innern der Bank wurde ein Münzgeldgeber aufgebrochen. Ob Bargeld entwendet werden konnte, wird derzeit noch überprüft.



Im zweiten Fall wurde im Zeitraum zwischen Ostermontag gegen Mittag und Dienstagmorgen (19.04.2022) in ein Geschäft für Kosmetika in der Wilhelmstraße in Diez eingebrochen. Hier könnten sich der oder die Täter ggf. Zugang über die Gebäuderückseite von der Bergstraße aus verschafft haben. In diesem Fall wurden offensichtlich diverse Naturkosmetik-Artikel entwendet.



Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesen Bereichen/Zeiträumen festgestellt haben, werden gebeten sich telefonisch oder auch gerne per E-Mail mit der PI Diez in Verbindung zu setzen.



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez



Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



