Diez – Einbrüche in Pkw

In zwei Fällen wurden in der Nacht zum Mittwoch (15.09.2021) nach dem Einschlagen von Seitenscheiben Gegenstände aus den Pkw gestohlen. Die Tatorte lagen in den Straßen Auf der Au und in der Emser Straße. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang zum einen eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Beobachtungen der PI Diez mitzuteilen. Zum anderen ergeht wiederholt der Hinweis an Fzg-Führer, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu belassen und die Kfz beim Verlassen ordnungsgemäß auch zu verschließen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell