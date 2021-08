Diez – Einbrüche in Pkw

In allen Fällen wurden hierbei nach Einschlagen von einer Scheibe der Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Die Tatorte lagen aktuell insbesondere in den Straßenzügen Christiansweg und Wilhelm-von-Nassau-Park. Die Polizeiinspektion Diez bittet, insbesondere in den Nachtstunden zwischen 01:00 und 05:00 Uhr, verdächtige Personen zeitnah hiesiger Dienststelle telefonisch zu melden. In diesem Zusammenhang sollten Fahrzeugbesitzer unbedingt beachten, dass sie weder Wertsachen noch Bargeld im Fahrzeuginneren – auch nicht im Kofferraum – hinterlassen. Auch Verstecken ist sinnlos, denn erfahrene Diebe kennen jedes Versteck.



