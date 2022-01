Diez – Einbrüche in Kindergärten, Zeugen gesucht

01.21) wurde in zwei Diezer Kindergärten eingebrochen.

Hierbei handelte es sich um die Kitas in der Schlesier Straße 27 und Am Schloßberg 12 a. In beiden Fällen wurden nach aufbrechen einer Tür die Innenräume durchsucht und diverse elektronische Geräte, eine Kamera und etwas Bargeld erbeutet. Die Polizeiinspektion Diez bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Informationen telefonisch oder auch gerne per E-Mail mitzuteilen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



